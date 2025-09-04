Назначены новые заместители главы СГБ

04.09.2025 11:47





Назначены новые заместители нового главы Государственной службы безопасности Грузии Мамуки Мдинарадзе.



По информации ведомства, первым заместителем главы СГБ назначен бывший первый заместитель министра юстиции Лаша Маградзе.



На должность остальных заместителей назначены бывший заместитель министра юстиции Александр Майсурадзе, бывший государственный уполномоченный в регионе Квемо Картли Леван Харабадзе и бывший директор департамента госбезопасности СГБ Тамаз Борашвили.





