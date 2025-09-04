Сотрудники МВД изъяли в поселке Поничала в Тбилиси особо крупную партию наркотических средств

04.09.2025 13:59





Сотрудники Департамента центральной криминальной полиции и Департамента полиции Квемо-Картли МВД Грузии, совместно с Генеральной прокуратурой, в результате проведённых оперативных, следственных и процессуальных действий изъяли в Тбилиси беспрецедентное количество наркотического средства — 34 512 таблеток «метадона». Об этом на брифинге в ведомстве заявил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.



По словам Дарахвелидзе, это самое большое количество таблеток «метадона», изъятое полицией до сих пор.



«На основании полученной оперативной информации правоохранители в тбилисском районе Поничала провели обыск в доме Е.Ф., 1967 года рождения, ранее судимого за преступления, связанные с наркотиками. В ходе обыска из специально оборудованных тайников было изъято особо крупное количество наркотических средств — таблетки «метадона», а также до двух литров жидкости, содержащей «героин», «морфин» и «кодеин».



По данному делу ведётся следствие по части 2 и части 3, подпункт «а» статьи 260 УК Грузии. В связи с незаконным приобретением и хранением особо крупного количества наркотических средств вынесено постановление о привлечении Е.Ф. в качестве обвиняемого.



Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет или пожизненно.



Сотрудники различных подразделений МВД по всей стране продолжают в постоянном режиме проводить комплексные мероприятия против наркопреступности. Хочу также выразить особую благодарность каждому правоохранителю за их неустанный труд», — заявил Александр Дарахвелидзе.





