Арестованы 30 человек, связанных с преступным миром

05.09.2025 15:48





30 человек были арестованы по обвинению в членстве в «воровском мире», участии в преступном сообществе, поддержке деятельности «воровского мира» и обращении к члену «воровского мира». Двум лицам предъявлено обвинение заочно.



По данным ведомства, 19 человек были арестованы по обвинению в обращении к члену преступного сообщества, 7 – по обвинению в поддержке деятельности преступного сообщества и 4 – по обвинению в участии в преступном сообществе.



Двум лицам, так называемому «вору в законе» Тенгизу Хоперии по кличке «Чинка», и Т.К., предъявлено обвинение заочно.



Наказание по этим преступлениям составляет до 15 лет лишения свободы.



Следствием установлено, что обвиняемые в совершении уголовного преступления лица в целях получения личной выгоды участвовали в разрешении финансовых споров между гражданами, организовывали с участием спорящих сторон так называемые воровские споры, принимали решения в пользу одной из сторон, следуя так называемым воровским традициям, и навязывали другой стороне уплату долга. В случае нарушения сроков, угрожали физической расправой и смертью.



Следствием также установлено, что в так называемых воровских спорах с участием обвиняемых и спорящих сторон участвовал находившийся за рубежом так называемый «вор в законе» Тенгиз Хоперия по кличке «Чинка».



В результате обыска в личных и жилых домах обвиняемых были изъяты в качестве вещественных доказательств огнестрельное оружие, боеприпасы и деньги. Также были изъяты мобильные телефоны обвиняемых. «Телефоны, с помощью которых они общались друг с другом и с грузинскими «ворами в законе», проживающими за рубежом», — говорится в заявлении ведомства.



Расследование по фактам хищения, совершенного по закону, членства в преступном сообществе, поддержки деятельности преступного сообщества и обращения к члену преступного сообщества ведётся по статьям 223 Прима, частям 1 и 2, 223 Терция, часть 2 и 223 Кварта, часть 1 Уголовного кодекса Грузии.





