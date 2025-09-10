Пресс-спикер НАТО заявила о перехвате дронов, наршуивших воздушное пространство Польши

10.09.2025 12:04





Пресс-спикер НАТО - Дроны, нарушившие воздушное пространство Польши, были перехвачены силами противовоздушной обороны Польши и НАТО

11:23, 10.09.2025



«Дроны, вторгшиеся в воздушное пространство Польши, были перехвачены силами противовоздушной обороны Польши и НАТО», – об этом написала в соцсети пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт.



По её словам, НАТО ведёт тесные консультации с Польшей.



«В течение ночи несколько дронов вторглись в воздушное пространство Польши, и их встретили силы противовоздушной обороны Польши и НАТО. Генеральный секретарь НАТО находится на связи с руководством Польши, и альянс ведёт тесные консультации с Варшавой», – пишет Эллисон Харт.



Польские силы официально завершили военную операцию. Ночью они сбили дроны, вторгшиеся в воздушное пространство Польши. Ранее в вооружённых силах Польши заявили о беспрецедентном нарушении воздушного пространства страны. В заявлении оперативного командования армии Польши отмечалось, что «в результате атаки Российской Федерации на территорию Украины произошло беспрецедентное нарушение воздушного пространства Польши объектами типа — дроны».





