|
|
|
Пресс-спикер НАТО заявила о перехвате дронов, наршуивших воздушное пространство Польши
10.09.2025 12:04
Пресс-спикер НАТО - Дроны, нарушившие воздушное пространство Польши, были перехвачены силами противовоздушной обороны Польши и НАТО
11:23, 10.09.2025
«Дроны, вторгшиеся в воздушное пространство Польши, были перехвачены силами противовоздушной обороны Польши и НАТО», – об этом написала в соцсети пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт.
По её словам, НАТО ведёт тесные консультации с Польшей.
«В течение ночи несколько дронов вторглись в воздушное пространство Польши, и их встретили силы противовоздушной обороны Польши и НАТО. Генеральный секретарь НАТО находится на связи с руководством Польши, и альянс ведёт тесные консультации с Варшавой», – пишет Эллисон Харт.
Польские силы официально завершили военную операцию. Ночью они сбили дроны, вторгшиеся в воздушное пространство Польши. Ранее в вооружённых силах Польши заявили о беспрецедентном нарушении воздушного пространства страны. В заявлении оперативного командования армии Польши отмечалось, что «в результате атаки Российской Федерации на территорию Украины произошло беспрецедентное нарушение воздушного пространства Польши объектами типа — дроны».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна