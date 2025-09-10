Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Грузии задержали граждан Украины с килограммом метадона


10.09.2025   12:34


Двое граждан Украины задержаны в Грузии по обвинению в реализации и незаконном хранении наркотиков в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел страны.

Обвиняемые – 21-летний мужчина и 61-летняя женщина.

Полицейские изъяли до 1 кг метадона по итогам личных обысков, а также осмотра локаций, на которые указали задержанные. Среди вещдоков также материалы и весы, использовавшиеся для фасовки наркотиков.

Оперативно-следственные мероприятия проводили сотрудники департамента Мцхета-Мтианети.

Следствие продолжается по статье 260 УК Грузии. Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.


