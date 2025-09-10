В Грузии задержали граждан Украины с килограммом метадона

Двое граждан Украины задержаны в Грузии по обвинению в реализации и незаконном хранении наркотиков в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел страны.



Обвиняемые – 21-летний мужчина и 61-летняя женщина.



Полицейские изъяли до 1 кг метадона по итогам личных обысков, а также осмотра локаций, на которые указали задержанные. Среди вещдоков также материалы и весы, использовавшиеся для фасовки наркотиков.



Оперативно-следственные мероприятия проводили сотрудники департамента Мцхета-Мтианети.



Следствие продолжается по статье 260 УК Грузии. Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.





