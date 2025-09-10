Марк Рютте: Мы защитим каждую пядь территории НАТО

10.09.2025 17:25





Воздушное пространство Польши было нарушено большим количеством дронов, вылетевших с территории России, была задействована наша воздушная оборона, которая успешно обеспечила защиту территории НАТО, что и является её предназначением, - указанное заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.



По его словам, в операцию вместе с Польшей были вовлечены и несколько союзников, в том числе в ней приняли участие польские F16, нидерландские F35, итальянские AWACS, многофункциональный танкерный транспорт НАТО и немецкие Patriot.



«Сегодня утром был созван Североатлантический совет, на заседании которого была рассмотрена ситуация с учетом требования о проведении консультаций в соответствии с 4-й статьей Вашингтонского договора. Союзники заявили о своей полной солидарности с Польшей и осудили неразумное поведение России. Идет полная оценка инцидента. Понятно, что вчерашнее нарушение не является изолированным инцидентом», - отметил Рютте.



По его словам, союзники твердо решили защищать каждую пядь земли территории альянса.



«Мы внимательно будем следить за ситуацией вдоль нашего восточного фланга, наша воздушная оборона находится в постоянной готовности. Это только усиливает значение НАТО и тот путь, который в текущем году на Гаагском саммите был согласован союзниками. Мы должны больше вкладывать в нашу оборону, нарастить оборонное производство для того, чтобы иметь то, что нам необходимо для сдерживания и обороны, и мы должны продолжать поддержку Украины, безопасность которой связана с нашей безопасностью», - отметил генсек альянса.



По его словам, Россия ведет против Украины агрессивную опасную войну и постоянно осуществляет атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру.



«Союзники твердо решили усилить поддержку Украины на фоне кампании эскалации со стороны России», - заявил Рютте.



На вопрос, есть ли у альянса предварительная оценка по указанному инциденту: было это умышленное нападение, умышленное вторжение или ошибка, Марк Рютте ответил:



«Проводится полная оценка. Разумеется, было это сделано умышленно или нет, это неразумное поведение. Это абсолютно опасно, однако, как я говорил, идет полная оценка».



Вместе с тем на вопрос, если ли у него конкретное послание Путину в связи с этим инцидентом, генсек альянса ответил:



«Мое послание Путину очевидно: прекратите войну в Украине, прекратите эскалацию войну, прекратите нарушать воздушное пространство союзников и знайте, мы защитим каждую пядь территории ».





