ФБР США арестовало 22-летнего Тайлера Робинсона по подозрению в убийстве Чарли Кирка
12.09.2025 19:03
Федеральное бюро расследований США публикует информацию о предполагаемом убийце Чарли Кирка.
Губернатор Юты Спенсер Кокс на специальном брифинге заявил, что предполагаемый убийца Кирка задержан. По его словам, задержан 22-летний Тайлер Робинсон.
Губернатор отметил, что член семьи Тайлера Робинсона связался с другом семьи, который затем сообщил шерифу и передал информацию о том, что Робинсон признался в совершении преступления.
По словам Кокса, член семьи подозреваемого сообщил следователям, что Тайлер Робинсон в последние годы стал «более политизированным». Он рассказал о последнем инциденте, когда Робинсон пришёл на ужин к членам семьи до 10 сентября и упомянул, что Чарли Кирк ходил в Utah Valley University, а также объяснил, почему «ему не нравился Кирк и какие у него были взгляды».
Кокс сказал, что Робинсон говорил члену семьи, что «Кирк полон ненависти и распространяет ненависть».
