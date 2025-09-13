Каладзе: Перевозка взрывчатки по заказу украинских спецслужб может быть связана с предстоящими выборами

13.09.2025 14:58





«Перевозка взрывчатки по заказу украинских спецслужб может быть связана с предстоящими выборами, ничего нельзя исключать», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



Отвечая на вопросы журналистов, Каха Каладзе заявил, что именно некоторые высокопоставленные украинские чиновники годами причиняли страдания народу Грузии.



«Ничего не исключено, учитывая, кто занимает высокие должности в Украине. Не являются ли эти люди случайно теми, кто годами делает людей несчастными здесь, в Грузии, и если какие-то беды, связанные с нарушениями прав человека, произошли при их участии? Не являются ли эти люди случайно там высокими должностями?» — заявил мэр столицы.



По его словам, в этом деле ещё предстоит выяснить множество подробностей.



Что касается комментария жены Бачо Ахалая в социальных сетях, мэр Тбилиси отметил, что это также подтверждает подготовку государственного переворота.



«Тот факт, что велись обсуждения и подготовка государственного переворота, подтвержден даже в этом статусе. Было слишком много вопросов, соответствующие органы работают в этом направлении. Я воздержусь от дальнейших комментариев, давайте дождёмся расследования, и соответствующие органы дадут разъяснения», — отметил Каха Каладзе.







