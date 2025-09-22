Три человека задержаны за наркопреступление в особо крупном размере

В результате комплексных оперативных мероприятий и следственных действий сотрудники Полиции Шида Картли арестовали троих лиц, в том числе двух иностранных граждан, по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере, содействии сбыту и незаконном ввозе на территорию Грузии. Изъято до 2 килограммов «Метадона» и до полукилограмма «Альфа ПВП».



Преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет или пожизненным лишением свободы.



Сотрудники Горийского районного отдела Полиции Шида Картли арестовали И.С., 1985 года рождения, по обвинению в совершении наркопреступлений. При его личном досмотре сотрудники правоохранительных органов изъяли до полукилограмма наркотического средства Альфа-ПВП. В ходе расследования стало известно, что обвиняемые и другие лица, участвовавшие в преступной схеме, планировали отправить наркотики на грузовиках для дальнейшей реализации в Грузии. Поскольку И.С. был задержан в качестве обвиняемого и в течение определенного времени с ним не удавалось связаться, он был заменен неизвестными следствию лицами на другое лицо, которому должны были быть переданы ввезенные наркотики.



В результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в кратчайшие сроки были установлены лица, причастные к преступной схеме, в результате чего гражданин России А.Т., 1984 года рождения, и гражданин Азербайджана К.М., 2003 года рождения, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в качестве обвиняемых.



Установлено, что обвиняемый А.Т. ввез на грузовом автомобиле в Грузию до 2 килограммов наркотического средства «Метадон» и передал его гражданину Азербайджана К.М. для дальнейшей реализации.



В ходе обыска автомобиля, которым управлял К.М., сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественного доказательства до 2 килограммов наркотического средства «Метадон», упакованного в два пакета. Наркотик хранился в металлическом контейнере в багажнике автомобиля.



Расследование ведётся по статьям 260, 260-трет. и 262 Уголовного кодекса.





