В Аджарии полиция изъяла крупную партию наркотиков

22.09.2025 11:49





Сотрудники Департамента полиции Аджарии Министерства внутренних дел в результате проведённых в разное время оперативных мероприятий и следственных действий задержали 1992 года рождения гражданина Л. К. и 2001 года рождения гражданина Турции И. О. по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, содействии их незаконной реализации, а также в незаконном посеве и выращивании растений, содержащих наркотические вещества.



Преступления предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет или пожизненно.



«Правоохранители при личном досмотре задержанных, обыске их жилых помещений, а также на одном из объектов изъяли в качестве вещественных доказательств различные виды наркотиков, подготовленных к реализации, в том числе MDMA, альфа-PVP, метадон, высушенную марихуану и растения каннабиса. Также были изъяты материалы, необходимые для фасовки наркотических средств.



Расследование ведётся по статьям 260, 260 кварта и 265 прима УК Грузии», – говорится в сообщении МВД.







