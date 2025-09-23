|
|
|
Гека Геладзе провел рабочую встречу с руководителями Департамента центральной криминальной полиции
23.09.2025 11:24
Министр внутренних дел Гека Геладзе вместе с первым заместителем Роландом Месхом провёл рабочую встречу с директором Департамента центральной криминальной полиции и руководителями различных управлений этого департамента. Об этом сообщает МВД.
Согласно информации ведомства, на встрече обсуждались полицейские мероприятия, проведённые сотрудниками Департамента центральной криминальной полиции в борьбе с незаконным оборотом и распространением наркотиков.
«На встрече было отмечено, что количество выявленных наркопреступлений и лиц, привлечённых к уголовной ответственности, по сравнению с прошлым годом значительно возросло. Также были рассмотрены реализованные и запланированные мероприятия по борьбе с организованной преступностью, трафиком и киберпреступностью. Отмечается, что в последнее время правоохранители раскрыли немало преступлений указанной категории и задержали десятки человек.
Гека Геладзе поблагодарил сотрудников за эффективную работу», – говорится в информации, распространённой МВД.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна