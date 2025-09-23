Гека Геладзе провел рабочую встречу с руководителями Департамента центральной криминальной полиции

23.09.2025 11:24





Министр внутренних дел Гека Геладзе вместе с первым заместителем Роландом Месхом провёл рабочую встречу с директором Департамента центральной криминальной полиции и руководителями различных управлений этого департамента. Об этом сообщает МВД.



Согласно информации ведомства, на встрече обсуждались полицейские мероприятия, проведённые сотрудниками Департамента центральной криминальной полиции в борьбе с незаконным оборотом и распространением наркотиков.



«На встрече было отмечено, что количество выявленных наркопреступлений и лиц, привлечённых к уголовной ответственности, по сравнению с прошлым годом значительно возросло. Также были рассмотрены реализованные и запланированные мероприятия по борьбе с организованной преступностью, трафиком и киберпреступностью. Отмечается, что в последнее время правоохранители раскрыли немало преступлений указанной категории и задержали десятки человек.



Гека Геладзе поблагодарил сотрудников за эффективную работу», – говорится в информации, распространённой МВД.





