Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Тбилиси кубинца задержали за пособничество сбыту наркотиков после проверки на улице


23.09.2025   11:26


Остановленного для проверки в Тбилиси гражданина Кубы задержали по обвинению в пособничестве сбыту наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

В ходе личного досмотра у 33-летего мужчины нашли 17 доз метадона, подготовленных к реализации. Его задержали на месте.

Следствие продолжается по факту незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Это преступление наказывается лишением свободы до 20 лет или пожизненным заключением.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна