В Тбилиси кубинца задержали за пособничество сбыту наркотиков после проверки на улице

Остановленного для проверки в Тбилиси гражданина Кубы задержали по обвинению в пособничестве сбыту наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.



В ходе личного досмотра у 33-летего мужчины нашли 17 доз метадона, подготовленных к реализации. Его задержали на месте.



Следствие продолжается по факту незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Это преступление наказывается лишением свободы до 20 лет или пожизненным заключением.





