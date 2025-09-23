Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Мошенничество с недвижимостью в Батуми


23.09.2025   13:24


Министерство внутренних дел Грузии сообщает о задержании преступной группы, члены которой обвиняются в мошенничестве с недвижимостью в Батуми.

В результате проведенного расследования было установлено, что преступники путем обмана завладели денежными средствами шестнадцати граждан на общую сумму 461 306 лари.

Схема мошенничества заключалась в следующем: злоумышленники предлагали потенциальным покупателям недвижимости в Батуми заключить договора аренды залоговых квартир. После получения оплаты, преступники исчезали, не предоставляя обещанных услуг.

Всем задержанным предъявлены обвинения по статье 180 Уголовного кодекса Грузии – мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере. Им грозит лишение свободы сроком до десяти лет.


