|
|
|
Мошенничество с недвижимостью в Батуми
23.09.2025 13:24
Министерство внутренних дел Грузии сообщает о задержании преступной группы, члены которой обвиняются в мошенничестве с недвижимостью в Батуми.
В результате проведенного расследования было установлено, что преступники путем обмана завладели денежными средствами шестнадцати граждан на общую сумму 461 306 лари.
Схема мошенничества заключалась в следующем: злоумышленники предлагали потенциальным покупателям недвижимости в Батуми заключить договора аренды залоговых квартир. После получения оплаты, преступники исчезали, не предоставляя обещанных услуг.
Всем задержанным предъявлены обвинения по статье 180 Уголовного кодекса Грузии – мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере. Им грозит лишение свободы сроком до десяти лет.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна