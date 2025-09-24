Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Один человек задержан по обвинению в покушении на убийство


24.09.2025   12:02


В результате оперативно-розыскных мероприятий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Марнеульского районного управления полиции Квемо Картли Министерства внутренних дел задержали ранее судимого Р.М., 2004 года рождения, по обвинению в покушении на убийство и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.

Наказание за данное преступление составляет до 15 лет лишения свободы.

Следствием установлено, что обвиняемый выстрелил в живот И.Г. в Марнеули и скрылся.

Раненый молодой человек находится на лечении в медицинском учреждении.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Р.М. в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных через несколько часов после инцидента.

В качестве вещественного доказательства полиция изъяла огнестрельное оружие.

Расследование ведется по статьям 19-108 и 236, частям 3 и 4 Уголовного кодекса Грузии.


