Один человек задержан по обвинению в покушении на убийство
24.09.2025 12:02
В результате оперативно-розыскных мероприятий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Марнеульского районного управления полиции Квемо Картли Министерства внутренних дел задержали ранее судимого Р.М., 2004 года рождения, по обвинению в покушении на убийство и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.
Наказание за данное преступление составляет до 15 лет лишения свободы.
Следствием установлено, что обвиняемый выстрелил в живот И.Г. в Марнеули и скрылся.
Раненый молодой человек находится на лечении в медицинском учреждении.
Сотрудники правоохранительных органов задержали Р.М. в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных через несколько часов после инцидента.
В качестве вещественного доказательства полиция изъяла огнестрельное оружие.
Расследование ведется по статьям 19-108 и 236, частям 3 и 4 Уголовного кодекса Грузии.
