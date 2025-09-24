В Тбилисском городском суде объявлена эвакуация

24.09.2025 13:40





В Тбилисском городском суде объявлена эвакуация. В связи с этим, сотрудники службы мандатуры вывели из здания всех находившихся в нем людей, однако, что стало причиной объявления эвакуации, пока неизвестно.



По информации людей, находившихся в здании, поступила информация о том, что в здании заложена бомба.



Приостановлены все судебные процессы, в том числе и рассмотрение дела о убийстве бизнесмена Джангвеладзе. Из зала суда выведен и обвиняемый Гела Удзилаури.





