В Тбилисском городском суде объявлена эвакуация


24.09.2025   13:40


В Тбилисском городском суде объявлена эвакуация. В связи с этим, сотрудники службы мандатуры вывели из здания всех находившихся в нем людей, однако, что стало причиной объявления эвакуации, пока неизвестно.

По информации людей, находившихся в здании, поступила информация о том, что в здании заложена бомба.

Приостановлены все судебные процессы, в том числе и рассмотрение дела о убийстве бизнесмена Джангвеладзе. Из зала суда выведен и обвиняемый Гела Удзилаури.


