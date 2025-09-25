|
У отеля Holiday Inn в Тбилиси задержан вооруженный огнестрельным оружием мужчина
25.09.2025 15:53
У отеля Holiday Inn в Тбилиси задержан вооруженный огнестрельным оружием мужчина.
Сейчас в районе Сабуртало (проспект Пекина) мобилизованы отряд специального назначения, полиция и спасатели. По предварительным данным, подозреваемый был один.
«На данном этапе осмотр места происшествия не завершён и продолжается. Мы завершим осмотр места происшествия и предоставим дополнительную информацию в ходе расследования», — заявил глава Департамента полиции Тбилиси Важа Сирадзе.
Ранее в СМИ распространилась неподтверждённая информация о том, что неизвестный угрожал гражданину пистолетом в здании гостиницы. Позже на кадрах было видно, что мужчина был задержан. Его вывели из здания и посадили в полицейскую машину.
