Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

У отеля Holiday Inn в Тбилиси задержан вооруженный огнестрельным оружием мужчина


25.09.2025   15:53


У отеля Holiday Inn в Тбилиси задержан вооруженный огнестрельным оружием мужчина.

Сейчас в районе Сабуртало (проспект Пекина) мобилизованы отряд специального назначения, полиция и спасатели. По предварительным данным, подозреваемый был один.

«На данном этапе осмотр места происшествия не завершён и продолжается. Мы завершим осмотр места происшествия и предоставим дополнительную информацию в ходе расследования», — заявил глава Департамента полиции Тбилиси Важа Сирадзе.

Ранее в СМИ распространилась неподтверждённая информация о том, что неизвестный угрожал гражданину пистолетом в здании гостиницы. Позже на кадрах было видно, что мужчина был задержан. Его вывели из здания и посадили в полицейскую машину.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна