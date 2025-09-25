|
Верховный суд эвакуирован из-за сообщения о бомбе
25.09.2025 16:21
Здание Верховного суда эвакуировано. По имеющимся данным, причиной является сообщение о возможной угрозе взрыва в здании.
Служба государственной безопасности Грузии подтвердила изданию Tabula получение сообщения. По данным агентства, они действуют в соответствии с действующим протоколом. На месте находятся сотрудники Антитеррористического управления.
Дополнительные подробности пока неизвестны.
Кстати, 24 сентября по той же причине была объявлена эвакуация и в Тбилисском городском суде.
