Верховный суд эвакуирован из-за сообщения о бомбе

25.09.2025 16:21





Здание Верховного суда эвакуировано. По имеющимся данным, причиной является сообщение о возможной угрозе взрыва в здании.



Служба государственной безопасности Грузии подтвердила изданию Tabula получение сообщения. По данным агентства, они действуют в соответствии с действующим протоколом. На месте находятся сотрудники Антитеррористического управления.



Дополнительные подробности пока неизвестны.



Кстати, 24 сентября по той же причине была объявлена ​​эвакуация и в Тбилисском городском суде.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





