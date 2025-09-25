Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Верховный суд эвакуирован из-за сообщения о бомбе


25.09.2025   16:21


Здание Верховного суда эвакуировано. По имеющимся данным, причиной является сообщение о возможной угрозе взрыва в здании.

Служба государственной безопасности Грузии подтвердила изданию Tabula получение сообщения. По данным агентства, они действуют в соответствии с действующим протоколом. На месте находятся сотрудники Антитеррористического управления.

Дополнительные подробности пока неизвестны.

Кстати, 24 сентября по той же причине была объявлена ​​эвакуация и в Тбилисском городском суде.


