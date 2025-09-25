|
МВД распространяет заявление в связи происшествием в гостинице Holiday Inn
25.09.2025 16:28
Министерство внутренних дел распространяет заявление в связи с произошедшим в гостинице Holiday Inn.
В частности, как говорится в информации, в одном из номеров отеля закрылся мужчина, который угрожал персоналу убийством.
«В Центр управления общественной безопасностью МВД - 112 поступило сообщение о том, что из номера одной из гостиниц Тбилиси, предположительно, был слышен выстрел из огнестрельного оружия.
Получив сообщение, сотрудники МВД незамедлительно отреагировали, и на место происшествия оперативно прибыли соответствующие подразделения, в том числе сотрудники патрульной полиции, криминальной полиции и Департамента специального назначения.
По прибытии на место, было установлено, что в одном из номеров гостиницы закрылось одно лицо, угрожавшее убийством персоналу. Данное лицо было задержано правоохранителями на месте происшествия.
По факту ведётся расследование по статьям 236 и 151 УК (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, а также угроза)», - говорится в информации.
