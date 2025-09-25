Гражданин Турции задержан по обвинению в уклонении от уплаты налогов

25.09.2025 19:01





Следственная служба Министерства финансов Грузии по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере задержала руководителя одной из компаний, гражданина Турции, а второму руководителю, депутату сакребуло Вани от «Грузинской мечты» Бичико Паикидзе, новые обвинения предъявлены заочно.



Об этом стало известно в ходе брифинга, состоявшегося в ведомстве.



«Сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии при координации со Службой государственной безопасности и Генеральной прокуратурой Грузии 25 сентября 2025 года на основании решения суда по факту умышленного уклонения от налогов в особо крупном размере задержали в качестве обвиняемого одного из руководителей компании, гражданина Турции О.Б., а другому руководителю, Б.П., покинувшему государственные границы Грузии, обвинение предъявлено заочно и объявлен его розыск.



Следствие установило, что компания, зарегистрированная в Тбилиси, на протяжении лет систематически участвовала в государственных тендерах, объявленных Министерством регионального развития и инфраструктуры Грузии, муниципалитетами Хашури и Чхороцку, Объединенной компанией водоснабжения Грузии и АО «Корпорация нефти и газа Грузии», и выполняла берегоукрепительные работы в масштабе Грузии.



Декларированный оборот компании превышает 17 миллионов лари. Руководители компании, в процессе осуществления своей деятельности и параллельно с получением от бюджетных организаций миллионов лари, систематически неверно декларировали суммы, подлежащие уплате в бюджет, тем самым умышленно уклоняясь от уплаты в государственный бюджет налогов в особо крупном размере.



По результатам проверки плательщику в пользу государственного бюджета начислено 1 423 887.91 лари, в том числе 673 742 лари в виде основного налога.



Расследование ведется по подпункту «б» части 2 статьи 218 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет», - заявил заместитель начальника управления следственной службы Гуга Тавберидзе.



По его словам, Следственная служба Минфина продолжит проводить строгую политику в отношении преступлений, совершенных в финансово-экономической сфере, и призывает субъекты предпринимательства своевременную обеспечить выплату налоговой задолженности в государственный бюджет.





