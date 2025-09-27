Полиция Грузии изъяла 200 килограмм героина - задержан гражданин Ирана

Министерство внутренних дел изъяло особо крупную партию героина – 200 килограммов. Стоимость изъятых наркотиков на чёрном рынке превышает 50 миллионов.



Министерство внутренних дел сообщает об аресте гражданина Исламской Республики Иран, 1989 года рождения, в связи с вышеуказанным инцидентом.



«Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли в грузовом автомобиле, которым управлял обвиняемый, 8 сумок, спрятанных под грузом «корм для рыб», содержащим 200 килограммов героина. Полученные доказательства подтверждают, что транспортное средство въехало в Грузию из Ирана через территорию Азербайджана через пункт пропуска «Красный мост». Для установления других лиц, предположительно причастных к преступлению, и привлечения их к уголовной ответственности будут продолжены соответствующие следственные действия. Расследование ведется по подпункту «а» части 3 статьи 260 и подпункту «а» части 4 статьи 262 Уголовного кодекса, предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы», — говорится в сообщении МВД.





