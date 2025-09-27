Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Беспилотники зафиксированы вблизи военных объектов в Дании


27.09.2025   18:19


Беспилотники зафиксированы вблизи военных объектов в Дании, - сообщает Reuters со ссылкой на Вооружённые силы Дании.

«Мы можем подтвердить, что ночью дроны были зафиксированы на нескольких оборонных локациях Дании», - заявил представитель ВС страны.

В вооружённых силах не уточнили, где были зафиксированы беспилотники.

По данным полиции, дроны были замечены близ авиабазы ​​Каруп на западе Дании.

Напомним, на этой неделе несколько датских аэропортов, включая аэропорт Копенгагена, были закрыты на несколько часов из-за обнаружения дронов.

После инцидентов с дронами премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что датчанам следует готовиться к еще большим гибридным атакам.


