Беспилотники зафиксированы вблизи военных объектов в Дании

27.09.2025 18:19





Беспилотники зафиксированы вблизи военных объектов в Дании, - сообщает Reuters со ссылкой на Вооружённые силы Дании.



«Мы можем подтвердить, что ночью дроны были зафиксированы на нескольких оборонных локациях Дании», - заявил представитель ВС страны.



В вооружённых силах не уточнили, где были зафиксированы беспилотники.



По данным полиции, дроны были замечены близ авиабазы ​​Каруп на западе Дании.



Напомним, на этой неделе несколько датских аэропортов, включая аэропорт Копенгагена, были закрыты на несколько часов из-за обнаружения дронов.



После инцидентов с дронами премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что датчанам следует готовиться к еще большим гибридным атакам.





