Беспилотники зафиксированы вблизи военных объектов в Дании
27.09.2025 18:19
Беспилотники зафиксированы вблизи военных объектов в Дании, - сообщает Reuters со ссылкой на Вооружённые силы Дании.
«Мы можем подтвердить, что ночью дроны были зафиксированы на нескольких оборонных локациях Дании», - заявил представитель ВС страны.
В вооружённых силах не уточнили, где были зафиксированы беспилотники.
По данным полиции, дроны были замечены близ авиабазы Каруп на западе Дании.
Напомним, на этой неделе несколько датских аэропортов, включая аэропорт Копенгагена, были закрыты на несколько часов из-за обнаружения дронов.
После инцидентов с дронами премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что датчанам следует готовиться к еще большим гибридным атакам.
