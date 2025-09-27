|
|
|
Глава СГБ Грузии представил Владимира Константиниди сотрудникам Агентства разведки
27.09.2025 19:20
Глава СГБ Мамука Мдинарадзе представил сотрудникам Агентства разведки нового руководителя Владимира Константиниди.
На встрече с руководящим составом Агентства Мамука Мдинарадзе и его заместитель Александр Майсурадзе обсудили приоритетные направления работы.
Глава СГБ поблагодарил каждого сотрудника за службу и пожелал успехов в реализации стратегических целей.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна