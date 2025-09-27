Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Глава СГБ Грузии представил Владимира Константиниди сотрудникам Агентства разведки


27.09.2025   19:20


Глава СГБ Мамука Мдинарадзе представил сотрудникам Агентства разведки нового руководителя Владимира Константиниди.

На встрече с руководящим составом Агентства Мамука Мдинарадзе и его заместитель Александр Майсурадзе обсудили приоритетные направления работы.

Глава СГБ поблагодарил каждого сотрудника за службу и пожелал успехов в реализации стратегических целей.


