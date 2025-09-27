Глава СГБ Грузии представил Владимира Константиниди сотрудникам Агентства разведки

Глава СГБ Мамука Мдинарадзе представил сотрудникам Агентства разведки нового руководителя Владимира Константиниди.



На встрече с руководящим составом Агентства Мамука Мдинарадзе и его заместитель Александр Майсурадзе обсудили приоритетные направления работы.



Глава СГБ поблагодарил каждого сотрудника за службу и пожелал успехов в реализации стратегических целей.





