Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

НАТО увеличивает военное присутствие в Балтийском море


28.09.2025   15:46


НАТО усиливает свое военное присутствие в Балтийском море в ответ на обнаружение беспилотников в воздушном пространстве Дании. Альянс заявил, что направит в Балтийское море зенитный фрегат и дополнительные средства разведки.

Новые силы будут поддерживать миссию НАТО «Baltic Guardian», которая началась в январе после повреждения подводных кабелей, газопроводов и телекоммуникационных линий в Балтийском море.

Фрегаты, патрульные самолеты и морские беспилотники НАТО уже развернуты в Балтийском море для защиты критически важной инфраструктуры. В сентябре НАТО также начало миссию «Eastern Guardian», направленную на укрепление восточного фланга Европы.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна