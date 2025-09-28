НАТО увеличивает военное присутствие в Балтийском море

28.09.2025 15:46





НАТО усиливает свое военное присутствие в Балтийском море в ответ на обнаружение беспилотников в воздушном пространстве Дании. Альянс заявил, что направит в Балтийское море зенитный фрегат и дополнительные средства разведки.



Новые силы будут поддерживать миссию НАТО «Baltic Guardian», которая началась в январе после повреждения подводных кабелей, газопроводов и телекоммуникационных линий в Балтийском море.



Фрегаты, патрульные самолеты и морские беспилотники НАТО уже развернуты в Балтийском море для защиты критически важной инфраструктуры. В сентябре НАТО также начало миссию «Eastern Guardian», направленную на укрепление восточного фланга Европы.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





