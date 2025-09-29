|
Дорин Речан: Избирательная инфраструктура Молдовы подверглась кибератаке
29.09.2025 11:33
Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что избирательная инфраструктура Молдовы подверглась кибератаке, в результате которой несколько тысяч молдавских веб-сайтов оказались недоступны.
По его словам, зафиксирована «попытка кибератаки» на Центральную избирательную комиссию и несколько избирательных участков за рубежом.
«Все атаки были обнаружены и нейтрализованы в режиме реального времени, не повлияв на избирательный процесс», — заявил премьер-министр Молдовы.
Отметим, сегодня в Молдове проходят парламентские выборы. В них участвуют пять партий, четыре коалиции и четыре независимых кандидата. Предварительные опросы показывают, что основное противостояние развернется между двумя политическими силами — проевропейской «Партией действия и солидарности» действующего президента Майи Санду и пророссийским «Патриотическим блоком» во главе с экс-президентом Игорем Додоном.
