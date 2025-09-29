СГБ задержало двух человек по факту получения 403 095 лари мошенническим путем

В рамках совместных мероприятий Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности Грузии и прокуратуры Грузии, на основании постановления суда, по факту мошеннического завладения государственными средствами в размере 403 095 лари были задержаны директор ООО «Гурия Энерджи» М.Ж. и сотрудник надзорной компании П.Р. Также сотруднику надзорной компании Т.М. предъявлено обвинение, – сообщили на брифинге в СГБ.



Как стало известно на брифинге, дело касается мошенничества в особо крупном размере, пособничества в мошенничестве и изготовления и использования поддельных официальных документов.



«Конкретно речь идёт о факте мошеннического завладения крупной суммой, принадлежащей Министерству регионального развития и инфраструктуры Грузии. В ходе расследования установлено, что с сентября 2022 года по январь 2023 года в муниципалитете Гардабани, при выполнении работ по реконструкции местной автомобильной дороги длиной 3,52 км, соединяющей Норио и Лило, владелец 100% доли ООО «Гурия Энерджи» и его директор М.Ж., при содействии П.Р., ответственного за контроль и инспекцию исполнения тендера, с использованием поддельных официальных документов мошенническим образом завладели 403 095 лари, принадлежащими Министерству регионального развития и инфраструктуры Грузии, причинив государству значительный имущественный ущерб. По заключению экспертизы, дорога, построенная/сданная ООО «Гурия Энерджи» в ходе реабилитационных работ, непригодна для эксплуатации.



По данному преступлению ведётся расследование по статье 180, часть 3, подпункт «б» УК Грузии, части 25 и 362, подпункт «б», что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 9 лет.



До начала брифинга СМИ был предоставлен фотоматериал, демонстрирующий последствия совершения подобных преступлений, что недопустимо со стороны государства. Соответственно, по указанным и другим делам аналогичной категории продолжается интенсивное расследование с целью выявления других участников преступлений и предотвращения коррупционных фактов. Борьба Службы государственной безопасности с коррупцией и выявление преступных действий в этом направлении в будущем носит необратимый характер, о чём мы будем регулярно информировать общественность», – сообщили на брифинге в СГБ.





