Прокуратура начала расследование в связи с аудиозаписью, распространенной «Лело»
29.09.2025 15:07
Прокуратура Грузии начала расследование в связи с аудиозаписью, распространенной «Лело».
Как сообщили «Интерпрессньюс» в ведомстве, следствие начато по статье 162 прима Уголовного кодекса.
«Будут проведены все необходимые следственные и процессуальные действия. В рамках расследования будет опрошено в том числе то лицо, которое фигурирует в аудиозаписи», - сообщили «Интерпрессньюс» в прокуратуре.
Для справки, коалиция «Лело - Сильная Грузия» публикует аудиозапись, которой, по их же информации, подтверждается попытка давления, насилия, угрозы и подкупа одного из мажоритарных кандидатов коалиции, «из-за чего он снял свою кандидатуру».
Как отметил на сегодняшнем брифинге единый кандидат в мэры от «Лело - Сильной Грузии» и «Гахария за Грузию» Ираклий Купрадзе, давление на кандидата в мажоритарии от «Лело - Сильная Грузия» в Кизиладжло осуществлялось при включенности СГБ и местных полицейских.
