В Батуми задержаны двое за хранение и сбыт крупной партии наркотиков

29.09.2025 19:27





Сотрудники городского управления Батуми Департамента полиции Аджарии задержали двух человек – 30-летнего Т.К. и ранее судимого 31-летнего Л.Б. – по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере, а также в содействии их сбыту группой лиц и употреблении без назначения врача.



По данным следствия, задержанные занимались распространением метадона, подготовленного для продажи. В ходе обыска в Батуми у них изъяли: крупную партию наркотического вещества, материалы для расфасовки, электронные весы.



Дело расследуется по статьям 260, 260-прим и 273 Уголовного кодекса Грузии. Нарушение предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





