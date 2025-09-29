Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Батуми задержаны двое за хранение и сбыт крупной партии наркотиков


29.09.2025   19:27


Сотрудники городского управления Батуми Департамента полиции Аджарии задержали двух человек – 30-летнего Т.К. и ранее судимого 31-летнего Л.Б. – по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере, а также в содействии их сбыту группой лиц и употреблении без назначения врача.

По данным следствия, задержанные занимались распространением метадона, подготовленного для продажи. В ходе обыска в Батуми у них изъяли: крупную партию наркотического вещества, материалы для расфасовки, электронные весы.

Дело расследуется по статьям 260, 260-прим и 273 Уголовного кодекса Грузии. Нарушение предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.


