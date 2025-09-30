В Грузии задержан члена партии «Гирчи – Больше свободы» Гела Хасая

По заявлению МВД Грузии, по обвинению в умышленном нанесении легких телесных повреждений задержан член «Гирчи – Больше свободы» Гела Хасая. Вместе с ним, по тому же обвинению, задержан еще один человек.



В заявлении говорится, что следствием было установлено, что обвиняемые на почве ссоры нанесли различные телесные повреждения гражданину Р. Ч. 1975 г. р., после чего скрылись с места преступления.



Потерпевший доставлен в клинику.



«В результате проведенных оперативных мероприятий и следственных действий, по обвинению в умышленном нанесении легких телесных повреждений сотрудниками Главного управления полиции Старого Тбилиси Департамента полиции города Тбилиси МВД Грузии были задержаны Г. Х. 1997 г. р. и В. К. 1998 г. р.



В виде наказания за совершение указанного преступление предусмотрено до 3 лишения свободы.



Потерпевший доставлен в больницу, где ему была оказано надлежащая медицинская помощь.



Следствие ведется по статье 120-й Уголовного кодекса Грузии,» – говорится в информации МВД Грузии.





