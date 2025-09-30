|
В Грузии задержан члена партии «Гирчи – Больше свободы» Гела Хасая
30.09.2025 12:10
По заявлению МВД Грузии, по обвинению в умышленном нанесении легких телесных повреждений задержан член «Гирчи – Больше свободы» Гела Хасая. Вместе с ним, по тому же обвинению, задержан еще один человек.
В заявлении говорится, что следствием было установлено, что обвиняемые на почве ссоры нанесли различные телесные повреждения гражданину Р. Ч. 1975 г. р., после чего скрылись с места преступления.
Потерпевший доставлен в клинику.
«В результате проведенных оперативных мероприятий и следственных действий, по обвинению в умышленном нанесении легких телесных повреждений сотрудниками Главного управления полиции Старого Тбилиси Департамента полиции города Тбилиси МВД Грузии были задержаны Г. Х. 1997 г. р. и В. К. 1998 г. р.
В виде наказания за совершение указанного преступление предусмотрено до 3 лишения свободы.
Потерпевший доставлен в больницу, где ему была оказано надлежащая медицинская помощь.
Следствие ведется по статье 120-й Уголовного кодекса Грузии,» – говорится в информации МВД Грузии.
