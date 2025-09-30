По обвинению в присвоении госимущества обманным путем и легализации незаконных доходов задержаны 2 человека

30.09.2025 21:41





По информации Следственной службы Минфина Грузии, по обвинению в присвоении государственного имущества обманным путем и легализации незаконных доходов в крупном размере задержаны 2 человека.



Как сообщают в ведомстве, дело касается тендеров, общая стоимость которых составляет 94 444 427 лари, которые были предусмотрены на строительство 30 детских садов и 4 школ.



«Сотрудниками Следственной службы Минфина Грузии, по обвинению в присвоении государственного имущества обманным путем и легализации незаконных доходов в крупном размере задержаны 2 человека.



В 2023 году обвиняемые А. Б. и Б. Б. через ООО «Лаги Капитал» одержали победу в 11 тендерах, объявленных Фондом муниципального развития с целью реконструкции и реабилитации 30 детских садов. По состоянию на сегодняшний день, строительные работы не завершены ни на одном из объектов.



Вместе, согласно договору, заключенному с ЮЛПП «Агентство развития образовательной и научной инфраструктуры», в Горийском муниципалитете должна была быть построена одна школа, а в Хашурском - 3. И в данном случае не построена ни одна школа.



Общая стоимость договоров по тендерам составляла 94 444 427 лари.



С целью присвоения средств обвиняемые совместно с другими членами преступной группы зарегистрировались с т. н. «белом списке» квалифицированных поставщиков, что наделяет поставщика преимуществом на получение аванса по упрощенной процедуре. Преступники воспользовались указанными льготами, предоставили банковскую гарантию на всего на 50%, и мошенническим путем присвоили 9 365 801 лари, выплаченными в качестве аванса Фондом муниципального развития.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





