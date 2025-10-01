|
Полиция задержала двух человек при попытке незаконного пересечения государственной границы
01.10.2025 11:00
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники Главного управления пограничного контроля и координации Департамента патрульной полиции Министерства внутренних дел задержали Г.Б., 1960 года рождения, и Б.Д., гражданина иностранного государства, 2002 года рождения, за попытку незаконного пересечения государственной границы по поддельному документу.
Соответствующие преступления караются лишением свободы на срок до 6 лет.
Сотрудники Департамента патрульной полиции задержали Г.Б. и Б.Д. в разное время в Тбилисском международном аэропорту при попытке незаконного пересечения государственной границы Грузии по поддельному документу.
Расследование ведется по статьям 19-344 и 362 Уголовного кодекса.
