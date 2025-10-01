СГБ: задержаны граждане Грузии по факту мошенничества

01.10.2025 19:13





СГБ Грузии заявила, что Службы государственной безопасности, по предварительному сговору группы лиц по факту попытки мошенничества в особо крупных размерах задержаны 2 гражданина Грузии.



Задержанные пообещали гражданину иностранного государства за 8 000 $ получение вида на жительство в Грузии «через высокопоставленных должностных лиц».



Они мошенническим путем завладели 4 000 лари, принадлежащими иностранному гражданину.



Они требовали от иностранца суммы поэтапно, заявляя, что в этом деле якобы им помогает высокопоставленные чиновники, заверяя, что он обязательно получит вид на жительство.



СГБ отметила, что в рамках расследования, согласно постановлению судьи, были тайно получены аудио- и видеозаписи, запечатлевшие факт передачи денег.



Расследование дела ведется в соответствии с подпунктом «А» второй части статьи 19-180 УК и подпунктом «Б» третьей части той же статьи, которые предусматривают от 6 до 9 лет тюремного заключения.





