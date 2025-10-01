В Грузии полицейский арестован за преследование несовершеннолетней и домогательства

По информации организации «Сапари», сотруднику полиции избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по фактам систематического преследования и против воли физического контакта с несовершеннолетней девушкой.



«В июле к нам обратилась несовершеннолетняя, к которой полицейский регулярно навязывал нежелательное общение и против её воли прикасался.



Из-за действий полицейского девочке пришлось изменить образ жизни — она больше не могла посещать места, где существовала вероятность встретить обидчика. Ему было известно, что жертва несовершеннолетняя, и девушка прямо заявляла, что любое общение для неё нежелательно.



Юрист организации Сапари Мари Варамашвили обеспечила проведение всех необходимых следственных и процессуальных действий. В ходе расследования была получена переписка между девушкой и полицейским, подтверждающая совершение преступления.



Сотруднику полиции избрана мера пресечения в виде ареста. Ему грозит от 2 до 5 лет лишения свободы», — говорится в заявлении организации.





