Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии полицейский арестован за преследование несовершеннолетней и домогательства


01.10.2025   19:19


По информации организации «Сапари», сотруднику полиции избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по фактам систематического преследования и против воли физического контакта с несовершеннолетней девушкой.

«В июле к нам обратилась несовершеннолетняя, к которой полицейский регулярно навязывал нежелательное общение и против её воли прикасался.

Из-за действий полицейского девочке пришлось изменить образ жизни — она больше не могла посещать места, где существовала вероятность встретить обидчика. Ему было известно, что жертва несовершеннолетняя, и девушка прямо заявляла, что любое общение для неё нежелательно.

Юрист организации Сапари Мари Варамашвили обеспечила проведение всех необходимых следственных и процессуальных действий. В ходе расследования была получена переписка между девушкой и полицейским, подтверждающая совершение преступления.

Сотруднику полиции избрана мера пресечения в виде ареста. Ему грозит от 2 до 5 лет лишения свободы», — говорится в заявлении организации.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна