На КПП «Сарпи» изъяты боеприпасы
02.10.2025 22:33
Сотрудники таможни обнаружили 111 патронов к огнестрельному оружию при досмотре багажа и автомобиля, которым управляли иностранные граждане.
По данным Службы доходов Минфина Грузии, боеприпасы были выявлены в ходе углублённого контроля на таможенном пункте «Сарпи».
Материалы дела переданы в МВД Грузии для дальнейшего реагирования.
