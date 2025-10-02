Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
На КПП «Сарпи» изъяты боеприпасы


02.10.2025   22:33


Сотрудники таможни обнаружили 111 патронов к огнестрельному оружию при досмотре багажа и автомобиля, которым управляли иностранные граждане.

По данным Службы доходов Минфина Грузии, боеприпасы были выявлены в ходе углублённого контроля на таможенном пункте «Сарпи».

Материалы дела переданы в МВД Грузии для дальнейшего реагирования.


