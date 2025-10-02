На КПП «Сарпи» изъяты боеприпасы

Сотрудники таможни обнаружили 111 патронов к огнестрельному оружию при досмотре багажа и автомобиля, которым управляли иностранные граждане.



По данным Службы доходов Минфина Грузии, боеприпасы были выявлены в ходе углублённого контроля на таможенном пункте «Сарпи».



Материалы дела переданы в МВД Грузии для дальнейшего реагирования.





