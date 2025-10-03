В аэропорту Мюнхена из-за обнаружения дронов приостановлены полеты

Работа аэропорта Мюнхена в Германии была приостановлена ​​из-за обнаружения дронов, сообщает Reuters со ссылкой на администрацию аэропорта.



По их данным, из-за приостановки операций отменено 17 рейсов, это затронуло 3000 пассажиров.



Еще 15 рейсов были перенаправлены в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт.



Напомним, на прошлой неделе из-за обнаружения дронов были временно закрыты аэропорты в Дании и Норвегии.





