|
|
|
В Лентехи завершен второй этап строительства саркофага для токсичных отходов
03.10.2025 21:54
Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии сообщает, что в селе Цана завершен второй этап возведения защитного саркофага для хранения отходов, содержащих мышьяк.
Проблема тянется еще с 90-х годов: возле заброшенных горно-химических комбинатов сохранялись очаги загрязнения, которые угрожали жителям Цаны и соседнего села Урави. Завалы находились рядом с жилой зоной, территория не была даже огорожена — там пасся скот и играли дети.
Только в 2022 году ликвидацию последствий поручили Агентству по ядерной и радиационной безопасности.
Сейчас в саркофаг объемом 50,5 тыс. куб. м перемещены отходы с участка Цана 3.
В 2026 году планируется полная очистка территорий Цана 1 и Цана 2 от опасных отходов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна