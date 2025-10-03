В Лентехи завершен второй этап строительства саркофага для токсичных отходов

03.10.2025 21:54





Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии сообщает, что в селе Цана завершен второй этап возведения защитного саркофага для хранения отходов, содержащих мышьяк.



Проблема тянется еще с 90-х годов: возле заброшенных горно-химических комбинатов сохранялись очаги загрязнения, которые угрожали жителям Цаны и соседнего села Урави. Завалы находились рядом с жилой зоной, территория не была даже огорожена — там пасся скот и играли дети.



Только в 2022 году ликвидацию последствий поручили Агентству по ядерной и радиационной безопасности.



Сейчас в саркофаг объемом 50,5 тыс. куб. м перемещены отходы с участка Цана 3.



В 2026 году планируется полная очистка территорий Цана 1 и Цана 2 от опасных отходов.





