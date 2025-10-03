Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Лентехи завершен второй этап строительства саркофага для токсичных отходов


03.10.2025   21:54


Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии сообщает, что в селе Цана завершен второй этап возведения защитного саркофага для хранения отходов, содержащих мышьяк.

Проблема тянется еще с 90-х годов: возле заброшенных горно-химических комбинатов сохранялись очаги загрязнения, которые угрожали жителям Цаны и соседнего села Урави. Завалы находились рядом с жилой зоной, территория не была даже огорожена — там пасся скот и играли дети.

Только в 2022 году ликвидацию последствий поручили Агентству по ядерной и радиационной безопасности.

Сейчас в саркофаг объемом 50,5 тыс. куб. м перемещены отходы с участка Цана 3.

В 2026 году планируется полная очистка территорий Цана 1 и Цана 2 от опасных отходов.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна