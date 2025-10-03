МВД: Один из участников инцидента у Метехского моста идентифицирован и доставлен на опрос в полицию

Один из участников инцидента у Метехского моста уже идентифицирован и доставлен для опроса в полицию, - информацию об этом распространяет МВД.



По данным ведомства, дополнительные детали будут обнародованы позднее.



«Сотрудниками МВД уже идентифицирован один из участников инцидента, произошедшего на территории у Метехского моста, и доставлен для опроса в полицию. Скоро общественности будет предоставлена ​​дополнительная информация о других деталях происшествия», - говорится в сообщении.



Для справки, студенты планировали выступить у Метехского моста с заявлением по поводу акции 4 октября, когда, по их информации, на них было совершено нападение. В результате пострадали председатель молодёжной организации «Национального движения» Игорь Нармания и ещё один молодой человек.





