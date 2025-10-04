МВД Грузии: Подразделения полиции мобилизованы в разных местах столицы

04.10.2025 12:25





По информации министерства внутренних дел Грузии, с целью обеспечения безопасности и охраны правопорядка, в связи с предстоящей акцией протеста, в разных местах, в масштабах столицы, мобилизованы сотрудники подразделений полиции. Об этом говорится в заявлении МВД Грузии.



«С целью обеспечения безопасности и охраны правопорядка, в связи с запланированной на 4 октября акцией протеста, в разных местах, в масштабах столицы, мобилизованы сотрудники подразделений полиции. Призываем организаторов и участников акции провести собрание в рамках, установленных законом, подчиняться законному требованию сотрудников полиции и не препятствовать им в осуществлении служебных обязанностей. На каждый факт нарушения закона со стороны полиции последует надлежащее реагирование», – говорится в заявлении МВД Грузии.





