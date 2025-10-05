МВД: Слухи об обнаружении армянских паспортов на КПП на границе Грузии и Турции — дезинформация

05.10.2025 16:02





Слухи об обнаружении армянских паспортов на грузино-турецком пограничном контрольно-пропускном пункте являются дезинформацией, заявил пресс-секретарь министра внутренних дел Армении Нарек Саркисян.



«Мы постоянно находимся на связи с нашими коллегами из грузинских правоохранительных органов, подобных случаев не зафиксировано. Эта новость является откровенной дезинформацией и не имеет никакого отношения к действительности», — заявил представитель МВД.



Ранее была опубликована информация об обнаружении на контрольно-пропускном пункте грузино-турецкой границы десятков тысяч поддельных армянских паспортов и документов, которые должны были быть использованы на выборах.





