МВД: Слухи об обнаружении армянских паспортов на КПП на границе Грузии и Турции — дезинформация


05.10.2025   16:02


Слухи об обнаружении армянских паспортов на грузино-турецком пограничном контрольно-пропускном пункте являются дезинформацией, заявил пресс-секретарь министра внутренних дел Армении Нарек Саркисян.

«Мы постоянно находимся на связи с нашими коллегами из грузинских правоохранительных органов, подобных случаев не зафиксировано. Эта новость является откровенной дезинформацией и не имеет никакого отношения к действительности», — заявил представитель МВД.

Ранее была опубликована информация об обнаружении на контрольно-пропускном пункте грузино-турецкой границы десятков тысяч поддельных армянских паспортов и документов, которые должны были быть использованы на выборах.


