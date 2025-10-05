|
МВД заявило, что любое собрание, проведенное в ближайшие дни, будет продолжением вчерашней попытки госпереворота
05.10.2025 16:09
«МВД Грузии сегодня и в ближайшие дни примет соответствующие меры для выявления нарушителей закона и привлечения их к ответственности», — говорится в заявлении МВД.
«Как известно общественности, вчера состоялось собрание, заявленной целью которого было свержение власти. Собрание вскоре приняло противоправный характер, после чего МВД Грузии приняло соразмерные меры в соответствии с самыми высокими правовыми стандартами для обеспечения соблюдения закона.
Министерство внутренних дел Грузии сегодня и в ближайшие дни примет соответствующие меры для выявления нарушителей и привлечения их к ответственности.
Кроме того, исходя из событий, произошедших вчера, у нас есть основания полагать, что любое собрание, которое состоится сегодня и в ближайшие дни, является продолжением вчерашней попытки, и мы примем соответствующие меры для предотвращения угрозы общественному порядку и безопасности.
Призываем всех учитывать это обстоятельство и воздержаться от любых действий, которые могут стать основанием для применения к ним мер правового воздействия», — говорится в заявлении МВД.
