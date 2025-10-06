В Батуми задержаны трое граждан Турции по делу о подделке документов

06.10.2025 14:56





По данным МВД Грузии, в результате следственных действий были задержаны граждане Турецкой Республики:



• Б.К., 2000 года рождения,

• Д.К., 1997 года рождения,

• и Х.К., 1971 года рождения — ранее судимый.



Им предъявлены обвинения в изготовлении, хранении, сбыте и использовании поддельных документов, что предусматривает до 3 лет лишения свободы согласно статье 362 Уголовного кодекса Грузии.



Следствие установило, что обвиняемые в своей квартире в Батуми при помощи специального оборудования изготавливали поддельные официальные документы — в том числе водительские удостоверения, паспорта личности и виды на жительство.



Во время обыска временного жилья полицейские изъяли поддельные документы, персональные компьютеры, спецтехнику и материалы для их изготовления, которые приобщены к делу как вещественные доказательства.



Следствие продолжается по статье 362 УК Грузии — изготовление, сбыт или использование поддельных документов.





