В Батуми задержаны трое граждан Турции по делу о подделке документов
06.10.2025 14:56
По данным МВД Грузии, в результате следственных действий были задержаны граждане Турецкой Республики:
• Б.К., 2000 года рождения,
• Д.К., 1997 года рождения,
• и Х.К., 1971 года рождения — ранее судимый.
Им предъявлены обвинения в изготовлении, хранении, сбыте и использовании поддельных документов, что предусматривает до 3 лет лишения свободы согласно статье 362 Уголовного кодекса Грузии.
Следствие установило, что обвиняемые в своей квартире в Батуми при помощи специального оборудования изготавливали поддельные официальные документы — в том числе водительские удостоверения, паспорта личности и виды на жительство.
Во время обыска временного жилья полицейские изъяли поддельные документы, персональные компьютеры, спецтехнику и материалы для их изготовления, которые приобщены к делу как вещественные доказательства.
Следствие продолжается по статье 362 УК Грузии — изготовление, сбыт или использование поддельных документов.
