МВД задержало 13 человек, принимавших участие в событиях 4 октября

07.10.2025 10:13





Министерство внутренних дел в связи с событиями, произошедшими в Тбилиси 4 октября, задержало 13 человек. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.



По его словам, идентифицированы ещё два лица, которые скрываются.



«Как известно общественности, в связи с преступными событиями, произошедшими в Тбилиси 4 октября, ведётся расследование по статьям 317, 222, 225 и 187 Уголовного кодекса Грузии.



В рамках расследования, на первом этапе правоохранителями идентифицированы 15 лиц, участвовавших в преступлении, из них на основании постановления суда уже задержаны 13 человек - это Т.М., А.Н., Д.Ж., Б.М., А.Г., Э.Ш., Г.Р., В.П., Д.С., М.М., А.Х., К.М. и С.М.



Два лица пока ещё скрываются. Полиция проводит соответствующие оперативно-розыскные и следственные мероприятия для установления их местонахождения и задержания.



Сотрудники МВД Грузии продолжают соответствующие следственные действия для иденификации остальных лиц, совершивших преступление, и привлечения их к уголовной ответственности», - заявил Дарахвелидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





