Бывший начальник ГУ ДКБ региона Самегрело Руслан Шамахия освобожден

Бывший начальник Главного управления Департамента конституционной безопасности Самегрело-Земо Сванети Руслан Шамахия, задержанный МВД 5 октября, был освобожден 6 октября. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра внутренних дел при Иванишвили Александр Дарахвелидзе.



«Сотрудники патрульной службы города Тбилиси задержали Р.Ш., 1979 года рождения, и С.Ф., 1978 года рождения, по факту незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия и боеприпасов по статье 236 Уголовного кодекса Грузии. В результате личного досмотра у Р.Ш. были изъяты боеприпасы. Следствие установило, что изъятые боеприпасы предназначались для зарегистрированного на его имя огнестрельного оружия. В связи с этим задержанный был освобожден», — сообщил Дарахвелидзе.



5 октября Дарахвелидзе сообщил, что Шамахия был задержан по факту незаконного приобретения и хранения оружия.



В ведомстве не предоставили дополнительных разъяснений относительно того, связано ли задержание Шамахия с митингом 4 октября.



Напомним, что в связи с акцией протеста 4 октября были арестованы 5 человек: Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе, Паата Манджгаладзе и Лаша Беридзе.



«Им предъявлены обвинения в призывах к насильственному изменению конституционного строя Грузии или свержению государственной власти, а также в организации, руководстве и участии в групповом насилии. Эти преступления караются лишением свободы на срок до 9 лет», — сказал Дарахвелидзе.





