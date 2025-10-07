Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Сотрудники Департамента миграции выдворили из Грузии 27 иностранных граждан


07.10.2025   11:17


Министерство внутренних дел Грузии сообщает, что при тесной координации Департамента миграции МВД и соответствующих подразделений министерства было проведено выдворение из Грузии 27 граждан иностранных государств.

По информации ведомства, в результате проведённых в последние дни комплексных мероприятий из страны были выдворены граждане Индии, Ирака, Египта, Бангладеш, Китая, Камеруна, Азербайджана, Анголы, Ганы, Пакистана и Турции — всего 27 человек. В соответствии с действующим законодательством этим лицам запрещён въезд в страну.

«Департамент миграции Министерства внутренних дел Грузии является органом, ответственным за борьбу с нелегальной миграцией внутри страны. В его компетенцию входит выявление иностранцев, находящихся в Грузии без правовых оснований, и их выдворение из страны», — говорится в сообщении МВД.


