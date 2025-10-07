Министр обороны провёл ознакомительную встречу с послом Франции в Грузии Оливье Курто

Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани провёл ознакомительную встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Грузии Оливье Курто. Об этом сообщает министерство обороны.



Как сообщает ведомство, Ираклий Чиковани поздравил новоназначенного посла с началом дипломатической миссии и пожелал ему успешной работы в Грузии.



«На встрече в министерстве обороны стороны обсудили текущие вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества Грузии и Франции в сфере обороны. Министр выразил благодарность Франции за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии», — говорится в сообщении Минобороны.





