Министр обороны провёл ознакомительную встречу с послом Франции в Грузии Оливье Курто


07.10.2025   17:32


Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани провёл ознакомительную встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Грузии Оливье Курто. Об этом сообщает министерство обороны.

Как сообщает ведомство, Ираклий Чиковани поздравил новоназначенного посла с началом дипломатической миссии и пожелал ему успешной работы в Грузии.

«На встрече в министерстве обороны стороны обсудили текущие вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества Грузии и Франции в сфере обороны. Министр выразил благодарность Франции за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии», — говорится в сообщении Минобороны.


