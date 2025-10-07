Прокуратура Грузии предъявила обвинения 13 лицам, задержанным по событиям 4 октября

Прокуратура Грузии предъявила обвинения 13 лицам по фактам захвата и попытки блокирования объекта стратегического и особого значения, а также участия в групповом насилии.



Как было объявлено на брифинге в прокуратуре, прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.



«Лица, участвовавшие в групповом насилии, умышленно разграбили, повредили и подожгли имущество муниципальных и частных лиц, расположенное на прилегающей территории. В результате их действий был нанесен значительный ущерб защитному ограждению стратегического объекта – здания Администрации Президента Грузии. Также были повреждены и уничтожены инфраструктура, муниципальная и частная собственность на прилегающей территории. В результате активных действий представителей власти по охране общественного порядка и восстановлению правопорядка преступный план по захвату стратегического объекта – административного здания Президента Грузии – не был реализован.



Сотрудники правоохранительных органов арестовали обвиняемых 6 октября на основании решения суда. Всем тринадцати лицам предъявлено обвинение по статье 19-222, части 2, подпункту «а» Уголовного кодекса Грузии (покушение на захват объектов стратегического и (или) особого значения, совершенное группой лиц, — наказывается лишением свободы на срок от двух до четырех лет) и статье 225, части 2 (участие в групповом насилии, наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет)», — говорится в сообщении прокуратуры.







