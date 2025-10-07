МВД Грузии: в связи с событиями 4 октября задержаны еще 4 человека

МВД Грузии сообщило, что по делу штурма Дворца Орбелиани 4 октября задержаны еще 4 человека. О том, что они задержаны «в связи с преступными событиями в Тбилиси» заявил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.



Дарахвелидзе отметил, что на данный момент в связи с упомянутым делом уже задержаны 22 человека, в то время как 3 человека все еще находятся в бегах.



Расследование ведется по статьям 187, 222, 225 и 317 Уголовного кодекса Грузии.



«В рамках расследования правоохранители задержали еще 4 человек на основании постановления суда — это: В.Г., К.Э., М.Л. и Н.Г.», — заявил чиновник.



Он подчеркнул, что для установления и задержания местонахождения трех человек на основании постановления суда проводятся соответствующие оперативно-розыскные и следственные действия.



«Вышеуказанные 3 человека все еще скрываются. Сотрудники Министерства внутренних дел Грузии продолжают проводить соответствующие следственные действия для установления других лиц, совершивших преступление, и привлечения их к уголовной ответственности. По указанному уголовному делу продолжаются комплексные следственные действия», — заключил Дарахвелидзе.





