Глава СГБ представил сотрудникам Учебного центра нового руководителя

08.10.2025 13:02





Глава Службы государственной безопасности Мамука Мдинаридзе представил сотрудникам Учебного центра СГБ нового руководителя — Малхаза Читая.



Во время встречи, прошедшей в учебном центре, Мамука Мдинаридзе отметил, что учебный центр является важным структурным подразделением ведомства, и его институциональное развитие — один из главных приоритетов. Он подчеркнул важность повышения престижа учебного центра и подготовки молодых кадров, которые благодаря своим профессиональным знаниям присоединятся к рядам Службы государственной безопасности.



Мамука Мдинаридзе поблагодарил сотрудников Учебного центра за проделанную работу и пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.



Руководитель СГБ Мамука Мдинаридзе вместе с первым заместителем Лашей Маградзе осмотрел библиотеку и музей истории безопасности, расположенные в учебном центре.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





