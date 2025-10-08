Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Глава СГБ представил сотрудникам Учебного центра нового руководителя


08.10.2025   13:02


Глава Службы государственной безопасности Мамука Мдинаридзе представил сотрудникам Учебного центра СГБ нового руководителя — Малхаза Читая.

Во время встречи, прошедшей в учебном центре, Мамука Мдинаридзе отметил, что учебный центр является важным структурным подразделением ведомства, и его институциональное развитие — один из главных приоритетов. Он подчеркнул важность повышения престижа учебного центра и подготовки молодых кадров, которые благодаря своим профессиональным знаниям присоединятся к рядам Службы государственной безопасности.

Мамука Мдинаридзе поблагодарил сотрудников Учебного центра за проделанную работу и пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.

Руководитель СГБ Мамука Мдинаридзе вместе с первым заместителем Лашей Маградзе осмотрел библиотеку и музей истории безопасности, расположенные в учебном центре.


