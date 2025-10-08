|
Глава СГБ представил сотрудникам Учебного центра нового руководителя
08.10.2025 13:02
Глава Службы государственной безопасности Мамука Мдинаридзе представил сотрудникам Учебного центра СГБ нового руководителя — Малхаза Читая.
Во время встречи, прошедшей в учебном центре, Мамука Мдинаридзе отметил, что учебный центр является важным структурным подразделением ведомства, и его институциональное развитие — один из главных приоритетов. Он подчеркнул важность повышения престижа учебного центра и подготовки молодых кадров, которые благодаря своим профессиональным знаниям присоединятся к рядам Службы государственной безопасности.
Мамука Мдинаридзе поблагодарил сотрудников Учебного центра за проделанную работу и пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.
Руководитель СГБ Мамука Мдинаридзе вместе с первым заместителем Лашей Маградзе осмотрел библиотеку и музей истории безопасности, расположенные в учебном центре.
