17-летний гражданин Израиля задержан в аэропорту Батуми с запрещенными психотропами


08.10.2025   13:29


В Батумском международном аэропорту задержали 17-летнего гражданина Израиля с крупной партией психотропных веществ. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

По данным следствия, в багаже у обвиняемого нашли 1120 таблеток прегабалина – это синтетический препарат, используемый при лечении эпилепсии, который запрещен к свободной продаже в Грузии.

В отношении задержанного начато следствие по части 1 статьи 263 УК Грузии — незаконные приобретение-хранение, а также ввоз в Грузию психотропных веществ. Эти преступления наказываются лишением свободы на срок до 12 лет.


