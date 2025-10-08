17-летний гражданин Израиля задержан в аэропорту Батуми с запрещенными психотропами

08.10.2025 13:29





В Батумском международном аэропорту задержали 17-летнего гражданина Израиля с крупной партией психотропных веществ. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.



По данным следствия, в багаже у обвиняемого нашли 1120 таблеток прегабалина – это синтетический препарат, используемый при лечении эпилепсии, который запрещен к свободной продаже в Грузии.



В отношении задержанного начато следствие по части 1 статьи 263 УК Грузии — незаконные приобретение-хранение, а также ввоз в Грузию психотропных веществ. Эти преступления наказываются лишением свободы на срок до 12 лет.





