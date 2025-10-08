Представители Бюро кибербезопасности Минобороны приняли участие в киберучениях, прошедших в США

08.10.2025 13:39





По приглашению Национальной гвардии штата Джорджия (США), представители Бюро кибербезопасности Министерства обороны Грузии приняли участие в киберучениях Cyber Dawg.



Учения проходили в Центре киберинноваций и подготовки штата Джорджия и были направлены на обеспечение безопасности критически важной инфраструктуры с использованием реалистичной имитации киберкризиса.



В учениях участвовали различные военные и гражданские службы США, а также партнёрские страны.



Согласно сценарию, задачей оборонительных команд было обеспечение кибербезопасности IT-инфраструктуры, что включало выявление инцидентов и оперативное реагирование на них.



По данным Министерства обороны Грузии, команда, состоящая из представителей Бюро кибербезопасности, заняла первое место, выявив наибольшее количество киберинцидентов.



«Мероприятие проведено в рамках сотрудничества между Грузией и Национальной гвардией штата Джорджия, что, наряду с укреплением других направлений грузинских Сил обороны, способствует развитию кибервозможностей Министерства обороны Грузии», — отмечается в заявлении ведомства.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





