Представители Бюро кибербезопасности Минобороны приняли участие в киберучениях, прошедших в США
08.10.2025 13:39
По приглашению Национальной гвардии штата Джорджия (США), представители Бюро кибербезопасности Министерства обороны Грузии приняли участие в киберучениях Cyber Dawg.
Учения проходили в Центре киберинноваций и подготовки штата Джорджия и были направлены на обеспечение безопасности критически важной инфраструктуры с использованием реалистичной имитации киберкризиса.
В учениях участвовали различные военные и гражданские службы США, а также партнёрские страны.
Согласно сценарию, задачей оборонительных команд было обеспечение кибербезопасности IT-инфраструктуры, что включало выявление инцидентов и оперативное реагирование на них.
По данным Министерства обороны Грузии, команда, состоящая из представителей Бюро кибербезопасности, заняла первое место, выявив наибольшее количество киберинцидентов.
«Мероприятие проведено в рамках сотрудничества между Грузией и Национальной гвардией штата Джорджия, что, наряду с укреплением других направлений грузинских Сил обороны, способствует развитию кибервозможностей Министерства обороны Грузии», — отмечается в заявлении ведомства.
