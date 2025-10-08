Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Ираклий Чиковани примет участие в трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии в Анкаре


08.10.2025   17:24


Вице-премьер и министр обороны Грузии Ираклий Чиковани отправился с визитом в Турецкую Республику.

По информации пресс-службы Министерства обороны, в этом году Азербайджано–турецко–грузинская трёхсторонняя встреча министров обороны проходит в столице Турции — Анкаре.

«Министры обороны трёх стран обсудят вопросы стратегического партнёрства и планы по развитию сотрудничества в трёхстороннем формате.
Руководитель грузинского оборонного ведомства проведёт также двусторонние встречи с турецким и азербайджанским коллегами — Яшаром Гюлером и генерал-полковником Закиром Гасановым.

По завершении трёхсторонней встречи министры подпишут совместную декларацию и сделают заявления для прессы.

Трёхсторонние встречи министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии проводятся ежегодно на принципе ротации. В следующем году принимать министров будет Азербайджан», — говорится в сообщении Министерства обороны Грузии.


