Ираклий Чиковани примет участие в трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии в Анкаре

Вице-премьер и министр обороны Грузии Ираклий Чиковани отправился с визитом в Турецкую Республику.



По информации пресс-службы Министерства обороны, в этом году Азербайджано–турецко–грузинская трёхсторонняя встреча министров обороны проходит в столице Турции — Анкаре.



«Министры обороны трёх стран обсудят вопросы стратегического партнёрства и планы по развитию сотрудничества в трёхстороннем формате.

Руководитель грузинского оборонного ведомства проведёт также двусторонние встречи с турецким и азербайджанским коллегами — Яшаром Гюлером и генерал-полковником Закиром Гасановым.



По завершении трёхсторонней встречи министры подпишут совместную декларацию и сделают заявления для прессы.



Трёхсторонние встречи министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии проводятся ежегодно на принципе ротации. В следующем году принимать министров будет Азербайджан», — говорится в сообщении Министерства обороны Грузии.





